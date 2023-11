Magdeburg - Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, Pflegebedürftige im Heim zu entlasten. Die Ausbildungsumlage sollte aus dem Eigenanteil herausgelöst werden, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im Landtag. Dies hätten die Länder bereits mehrfach vom Bund gefordert, sagte die SPD-Politikerin.

Durch das Umlageverfahren wird sichergestellt, dass ausbildende Einrichtungen ebenso an der Finanzierung beteiligt werden wie Einrichtungen, die nicht ausbilden. Diesen Betrag müssen Pflegebedürftige aus eigener Tasche zahlen. Er wird mit den monatlichen Pflegekosten abgerechnet.

Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen bezahlen immer höhere Zuzahlungen. Laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen liegt der Eigenanteil in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt bei 2195 Euro in den ersten zwölf Monaten. In einem von der schwarz-rot-gelben Koalition beschlossenen Antrag heißt es, die Eigenanteile hätten sich in den letzten sechs Jahren im Durchschnitt nahezu verdoppelt.