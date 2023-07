Eine Polizeibeamtin beobachtet am Prinzenbad in Kreuzberg die ankommenden Badegäste.

Berlin - Im Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hatten sich am Sonntagabend zwei Jugendliche gestritten. Der Mann sei dazwischen gegangen, um die beiden Parteien zu trennen und sei dabei am Kopf- und Oberkörper verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus und wurde später entlassen. Ein Tatverdächtiger wurde demnach festgenommen, ein weiterer identifiziert. Ein Dritter habe unerkannt flüchten können. Laut Polizei sei es unklar, ob die Verdächtigen namentlich bekannt waren. Zuvor berichteten Medien. Nach wiederholter Gewalt ist der Eintritt in Berliner Freibäder seit dem vergangenen Samstag nur noch mit einem Ausweis möglich.