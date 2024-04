Ein Polizeifahrzeug fährt im Rahmen mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei.

Berlin - Wegen des mutmaßlichen Einsatzes einer Schusswaffe sind in der Nacht auf Freitag Polizisten nach Berlin-Charlottenburg gerufen worden. Vor einer Bar in der Knesebeckstraße habe ein Mann kurz vor vier Uhr zwei weitere Männer im Alter von 33 und 36 Jahren körperlich angegriffen und im Gesicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Menschen hätten versucht, den Streit zu schlichten, bis ein weiterer Tatverdächtiger, ein 37-jähriger Mann, mutmaßlich mit einer Waffe geschossen habe. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes fest. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie ihren Angaben zufolge eine scharfe Schusswaffe und stellten sie sicher. Dem zweiten Tatverdächtigen sei die Flucht gelungen, hieß es weiter.

Durch den mutmaßlichen Einsatz der Schusswaffe sei niemand verletzt worden. Der 33-Jährige wurde jedoch mit Verdacht auf eine Fraktur im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Die Kopfverletzungen des 36-Jährigen behandelten Rettungskräfte vor Ort.