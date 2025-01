Leer - Weil er die Ausfahrt verpasst hat, ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 31 bei Leer rückwärts gefahren. Mehrere Autofahrer mussten am Samstag ausweichen und bremsen, es kam zu gefährlichen Situationen, wie die Polizei heute mitteilte. Demnach war der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer an der Ausfahrt Leer-West in Richtung Oberhausen vorbeigefahren. Er stoppte kurzerhand und setzte auf dem Standstreifen sowie dem rechten Fahrstreifen wieder zurück. Die Beamten in einem zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen beendeten die riskante Aktion und leiteten den Fahrer zum Autobahn-Polizeirevier. Der 43-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zunächst hatte der NDR berichtet.