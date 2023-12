Oldenburg - Wegen des Hochwassers kann die Müllabfuhr derzeit nicht alle Haushalte im Landkreis Oldenburg anfahren. Wenn einzelne Straßen oder Abschnitte gesperrt sind, bemüht sich die Müllabfuhr um Ersatztermine, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Ansonsten werden die Mitarbeiter bei der nächsten Leerung auch Abfall neben der Tonne mitnehmen. Restabfall kann dann in stabilen Säcken, Leichtverpackung in transparenten Säcken und Papier in Bündeln oder Kartons bereitgestellt werden.