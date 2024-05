Wangerooge/Hannover - Bei frühsommerlichen Temperaturen haben sich am Pfingstwochenende an der Nordsee Badegäste ins kalte Nass gewagt. Auf der Ostfriesischen Insel Wangerooge flanierten am Montag bei blauem Himmel leicht bekleidete Urlauber durch die Gassen oder testeten Strandkörbe und Wassertemperatur. Auch am Dienstag soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden vielfach der Sonnenschein dominieren. Badetaugliche 25 bis 28 Grad werden erwartet.

In der Nacht auf Mittwoch und am Mittwoch verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt allmählich nach Norden, wie es weiter hieß. Nach Norden und Nordosten hin bestehe im Tagesverlauf örtlich Unwettergefahr durch kräftige Gewitter mit Starkregen. Dort liegen die Höchstwerte in der schwülwarmen Luftmasse bei 22 bis 27 Grad, ansonsten werden nur noch 17 bis maximal 23 Grad erreicht. Auch in der zweiten Wochenhälfte ändere sich am unbeständigen und häufig nassen Wetter nur wenig, schreibt der DWD.