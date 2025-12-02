Pflege, Therapien, Medikamente: In Sachsen-Anhalt haben die gesetzlichen Krankenkassen deutlich mehr Geld ausgegeben - und liegen dabei über dem bundesweiten Schnitt.

Halle - Die gesetzlichen Krankenkassen haben in Sachsen-Anhalt steigende Ausgaben verzeichnet. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, zahlten die Kassen im Jahr 2023 pro versicherter Person 4.093 Euro - die Kosten lagen damit über dem Bundesschnitt von 3.786 Euro pro Person. Gut ein Drittel der Ausgaben entfiel dabei auf Medikamente, Zahnersatz oder orthopädische Hilfsmittel. Weitere 30 Prozent wurden demnach für ärztliche Leistungen gezahlt, knapp 23 Prozent für Pflege oder Therapien.

Nach Angaben der Statistikbehörde stiegen die Ausgaben in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent an. Das liegt demnach vor allem an höheren Kosten für pflegerische oder therapeutische Maßnahmen. Zwischen 2013 und 2023 sind die Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen in Sachsen-Anhalt um fast 42 Prozent je Versichertem gestiegen.