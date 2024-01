Magdeburg - Eine aus ihrer Koppel ausgebüxte Schafherde hat in Magdeburg die Polizei in Atem gehalten. Die etwa 200 bis 300 Tiere hätten sich am Samstagnachmittag außerhalb des Zauns auf einem Feld aufgehalten und waren dort von einem Zeugen entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Beamten sei es gelungen, die Schafe zurück in die Koppel zu treiben, wie es hieß. Ein Teil des Zauns habe auf der Erde gelegen. Nach Polizeiangaben waren kurz zuvor spielende Kinder an der Umzäunung gesehen worden. Der Verkehr in der Nähe der Schafweide sei nicht gefährdet gewesen, hieß es.