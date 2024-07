Hemmoor - Anwohner in Hemmoor im Landkreis Cuxhaven haben nach Angaben der Polizei ein entlaufenes Känguru entdeckt. Das Tier sei schon vor einigen Tagen von Zeugen gesehen worden, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Das Känguru habe eine Schulterhöhe von rund 60 Zentimetern und sei für Menschen nicht gefährlich. Immer wieder wurde es demnach in der Nähe von Straßen gesehen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das nicht meldepflichtige Tier aus einem Privatgrundstück ausgebrochen ist. Kein Zoo oder keine Tierpension in der Nähe vermisse derzeit ein Känguru, so der Sprecher. Polizeistreifen suchen den Angaben zufolge seit Tagen nach dem Beuteltier, und die Polizei hofft, dass sich der Besitzer oder die Besitzerin meldet.