Ausgleich in letzter Sekunde: Aue vergibt Sieg in Ulm

Aue - In einer wilden Schlussphase hat sich der Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue einen Punkt bei Aufstiegsanwärter SSV Ulm erkämpft. Vor 11 601 Zuschauern trafen Max Brandt (40. Minute) und Thomas Kastanaras (90.+4) für Ulm und Tim Danhof (50.) und Marcel Bär (88.) für die Veilchen. Ulm war zuvor seit fünf Spieltagen ohne Gegentor.

Aue war in der Anfangsphase sehr präsent im gegnerischen Sechzehner. So auch in der 26. Minute als Marvin Stefaniak seine Ecke in den Rückraum zum völlig alleingelassenen Anthony Barylla brachte. Der nahm die Hereingabe aus der Luft und schoss sie scharf aufs Tor, sodass der Ulmer Keeper Christian Ortag mit einem Hechtsprung parieren musste. Kurz vor der Halbzeit gelang dem Spitzenreiter aus Ulm nach einem Freistoß von Leonardo Scienza die Führung. Männel konnte die Hereingabe nicht klären, sodass der Ball beim frei stehenden Max Brandt landete, der nur noch versenken musste.

Kurz nach Wiederanstoß der Ausgleich: Der nach Verletzung wieder im Kader stehende Tim Danhof (50.) traf zum 1:1. Die Veilchen hatten sich zuvor geschickt durch den Strafraum kombiniert, sodass Danhof leichtes Spiel hatte. In der 63. Minute hatte Stefaniak die sichere Führung auf dem Fuß, jedoch verzog er den Ball kurios übers Tor. Aue blieb danach die gefährlichere Mannschaft und belohnte sich in 88. Minute. Der erst seit 13 Minuten auf dem Feld stehende Marcel Bär traf zum 2:1 und drehte das Spiel. Aber auch damit war es noch nicht getan: Thomas Kastanaras (90.+4) traf in letzter Sekunde nach einem langen Einwurf zum Ausgleich und sicherte Ulm zumindest einen Punkt.