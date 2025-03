Schkopau - Ein 90-jähriger Autofahrer ist in Schkopau nach einem misslungenen Ausparkversuch quer über eine Straße und dann einen Hang hinabgefahren. Der Senior hatte am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes manövrieren wollen, dann sei ihm die Situation vermutlich durch einen Fahrfehler entglitten, wie die Polizei in Halle am Samstag mitteilte. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Bei der Aktion wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Ölwehr beseitigten eine Ölspur.