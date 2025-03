Sachsen hat eine lebendige Jazz-Szene. Eine ihrer Mitbegründerinnen ist die Pianistin Jutta Hipp, die es in die Jazz-Hochburg New York verschlug.

Dresden - Die aus Leipzig stammende Jazzmusikerin Jutta Hipp (1925-2003) wird zum zweiten Mal mit einem nach ihr benannten Preis geehrt. Die Auszeichnung ist in den Kategorien Improvisation und Komposition ausgeschrieben, teilte der Jazzverband Sachsen mit. Bei Einzelpersonen beträgt das Limit 1.000 Euro, ab zwei Künstler gibt es insgesamt 3.000 Euro. Für die Sieger wird ein Preisträgerkonzert organisiert.

Jutta Hipp wäre im Februar dieses Jahres 100 Jahre alt geworden. Sie war in den 1950er Jahren in die USA übergesiedelt und hatte dort mit diversen Jazzgrößen zusammengearbeitet. Als erste weiße Musikerin bekam sie einen Vertrag beim Label Blue Note. Hipp gilt als Wegbereiterin für Frauen im Jazz. Der nach ihr benannte Preis war erstmals 2023 vergeben worden und ging damals an die Pianistin Olga Reznichenko und den Saxofonisten Matti Oehl.

Der Jazzverband Sachsen will den Preis alle zwei Jahre verleihen. Mit der Auszeichnung wolle man nicht nur eine bessere Wahrnehmung der Szene in Sachsen erreichen, sondern auch eine großartige Pianistin ehren, hieß es. Bewerbungen können noch bis 15. März eingereicht werden. Das Preisträgerkonzert findet am 22. Mai im Malzhaus Plauen statt.