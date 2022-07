Ausstellung bei Holzminden zeigt Entwicklung der Sexualität

Das Bild von Sexualität und der Umgang mit ihr hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Eine Ausstellung, die jetzt erstmals im Landkreis Holzminden zu sehen ist, gibt Einblicke in die Entwicklung.

Bevern - Eine neue Ausstellung im Weserrenaissance-Schloss Bevern im Landkreis Holzminden zeigt die Entwicklung der Sexualität. Die Ausstellung beleuchtet die tiefgreifenden Veränderungen von Sexualmoral und Geschlechterbeziehungen in Deutschland seit 1945, wie ein Sprecher des Landkreises Holzminden mitteilte. Die Ausstellung unter dem Motto „Schamlos? Sexualmoral im Wandel“ sollte am Sonntag eröffnet werden und ist bis zum 9. Oktober zu sehen.

Thematisiert wird etwa auch die sogenannte Sexwelle der 1960er Jahre mit Pornokinos und Beate-Uhse-Läden. Zu vielen Themen gebe es Originalgegenstände wie Zeitschriften, Schallplattencover oder die Antibabypille. Auch politische Plakate vom Kampf um Frauenrechte sollen zu sehen sein.

Die Ausstellung von der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn erarbeitet. Sie wurde außer in Bonn bereits an verschiedenen Orten ausgestellt, zuletzt unter anderem in Balingen in Baden-Württemberg.