Wernigerode - Malereien auf Leinwand, Pastellarbeiten oder Zeichnungen mit Kohle: Werke des Inklusionsprojekts „Malwerk“ sind in den kommenden Wochen im Foyer der Papierfabrik der Hochschule Harz in Wernigerode zu sehen. Nach der Eröffnung der Ausstellung „Farben der Freude“ am Donnerstag kann die Schau bis Ende April besichtigt werden. Sie ist in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Stiftung Neinstedt entstanden, die sich vor allem um Menschen mit Behinderungen und psychisch kranke Menschen kümmert.

Dort gibt es den Angaben der Hochschule zufolge ein Malprojekt für Menschen mit geistiger Behinderung. Immer donnerstags kämen Studentinnen und Studenten der Hochschule Harz mit ihnen zusammen, um zu malen und zu gestalten. Künstlerischer Leiter des Projekts ist demnach der freischaffende Maler, Zeichner und Lyriker Korvin Reich. Die ausgestellten Werke seien in besonderer Weise von den unterschiedlichen Charakteren der Künstlerinnen und Künstler geprägt - sie seien formal, bildhaft oder auch sehr abstrakt, hieß es. Als Motive und Ideengeber gelten alltägliche Erlebnisse und Erfahrungen.