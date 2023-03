Ausstellung über Streit an Franckeschen Stiftungen eröffnet

Halle - An den Franckeschen Stiftungen ist am Samstag die Jahresausstellung zum Thema Streit eröffnet worden. Die Ausstellung „Streit. Menschen, Medien, Mechanismen im 18. Jahrhundert und heute“ zeige Objekte und mediale Streitereignisse der Menschheitsgeschichte, teilte die Stiftung am Samstag mit.

In den sogenannten „Streitarenen“ können Besucher aktiv an den Streitfällen teilnehmen, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Ein interaktives Spiel lässt sie beispielsweise Position beziehen, wenn sie Musikstücke vernichtenden Kritiken zuordnen müssen. Die Schau im Historischen Waisenhaus endet Anfang Februar 2024.