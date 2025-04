Kurz vor Kriegsende 1945 reagierte Hitler mit Gewalt gegen die absehbare Niederlage - auch gegen die eigene Bevölkerung. Eine Ausstellung in Berlin zeigt, wie sich Menschen gegen das Regime wehrten.

Ausstellung widmet sich Widerstand gegen Nazis am Kriegsende

Die Sonderausstellung „1945 Widerstand gegen den nationalen Sozialismus am Kriegsende“ in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand.

Berlin - 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs (1939-1945) erinnert eine Ausstellung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in den letzten Kriegswochen. Die Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand widmet sich spontanen Verweigerungen ebenso wie geplanten Aktionen politischer Gegner des NS-Regimes.

Sie stellt 20 Ereignisse zwischen dem 3. und 30. April 1945 vor. Die Ausstellung „1945 - Widerstand gegen den Nationalsozialismus am Kriegsende“ sei denjenigen gewidmet, die sich gegen die sinnlose Fortsetzung des Krieges gewehrt hätten, sagte der Leiter der Gedenkstätte, Johannes Tuchel.

Bewohner forderten kampflose Übergabe ihrer Städte

Sowohl Einzelne als auch spontane Zusammenschlüsse von Menschen hätten versucht, die Verteidigung ihrer Heimatorte - kurz vor dem Kriegsende in Europa am 8. Mai 1945 - zu verhindern. In verschiedenen Orten hätten Bewohner etwa öffentlich eine kampflose Übergabe ihrer Städte und Dörfer gefordert.

Oft seien diese Kundgebungen von Frauen getragen worden, etwa in Windsheim (Bayern) oder Pfullingen (Baden-Württemberg). Mit Fotos und Dokumenten wolle man das gesamte Spektrum der Widerstandshandlungen exemplarisch zeigen, sagte Tuchel. Die Ausstellung ist bis zum 25. August in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu sehen.

Am 6. Juni 1944 waren die Soldaten der Verbündeten gegen Nazi-Deutschland an den Stränden der Normandie gelandet. Der D-Day markierte den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland von Westen her. Eine Niederlage Deutschlands war absehbar, Hitler reagierte mit Gewalt auch gegen die eigene Bevölkerung.