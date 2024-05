Leipzig - Eine Ausstellung in Leipzig wirft einen Blick auf eine der weltweit bedeutendsten Privatsammlungen von Stühlen. Von Mittwoch an sind im Grassi Museum für Angewandte Kunst die Werke von mehr als 100 Künstlerinnen und Künstlern, Designern sowie Architekten von den 1960er-Jahren bis heute zu sehen. Die Ausstellung „A Chair And You“ ist einer der Höhepunkte im Jahr 2024, in dem das Museum sein 150-jähriges Bestehen feiert.

Die rund 140 Stühle, deren skulpturaler Charakter weit über die übliche Typologie von Stühlen hinausreicht, trug der Genfer Unternehmer und Sammler Thierry Barbier-Mueller seit den späten 1990er-Jahren zusammen. Später wurde die Kollektion dem renommierten amerikanischen Regisseur und Künstler Robert Wilson anvertraut. In einer außergewöhnlichen Inszenierung lässt er die Besucherinnen und Besucher in immersive Welten eintauchen, in denen die Stühle zu Protagonisten einer Theateraufführung werden.

Mit Ton, Licht und Gestaltungselementen, die an Bühnenbilder erinnern, soll eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen werden, in der das ikonenhafte Designobjekt Stuhl in seinen zahlreichen Variationen auf ungewohnte Weise entdeckt werden kann. Zudem werden Gäste mit einer Oper in vier Akten konfrontiert, in der die Geschichte der Kunst und des Designs von den 1960er-Jahren bis heute erzählt wird.

Bis zum 6. Oktober können Besucherinnen und Besucher die Ausstellung im Grassi Museum besuchen.