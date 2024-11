„Ikonen der Zeitgeschichte“ sind bald in Leipzig zu sehen. Die Fotografien von Barbara Klemm zeugen von der historischen Entwicklung und der Gegenwart in einem jahrzehntelang geteilten Deutschland.

Leipzig - Bedeutende Fotos der jüngeren Geschichte Deutschlands sind bald in Leipzig zu sehen. Nach 15 Jahren auf Auslandstournee kehrt die Ausstellung „Barbara Klemm. Helldunkel. Fotografien aus Deutschland“ nach Deutschland zurück, wie das ifa-Institut für Auslandsbeziehungen mitteilte.

Zu sehen sind die Bilder vom 30. November bis 23. März in der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig. Zuletzt war die Ausstellung in 29 Städten im Ausland gezeigt worden.

Die Fotos der langjährigen FAZ-Fotografin Barbara Klemm geben Zeugnis der historischen Entwicklung und der Gegenwart in einem jahrzehntelang geteilten Land, hieß es weiter. Viele ihrer Bilder seien zu Ikonen der Zeitgeschichte geworden und prägten das kulturelle Gedächtnis mehrerer Generationen.