Erfurt - Einen Einblick in das Alltagsleben in der DDR gibt eine Ausstellung, die sich in Erfurt etabliert hat. Es gehe nicht um Nostalgie, sondern darum, „das kulturelle Erbe zu pflegen und es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, sagte Initiator Klaus Horn am Donnerstag in Erfurt. Zusammengetragen worden seien innerhalb von etwa drei Jahren rund 15.000 Objekte - von einem Jagdfliegerhelm des ersten Deutschen im Weltall, Siegmund Jähn, über die legendären Suhler Mopeds Schwalbe oder Spatz bis zu Dreieckbadehosen aus Baumwollstoff.

Nach Angaben von Horn ist die DDR-Ausstellung in Erfurt die größte in Thüringen und eine der größten in Ostdeutschland. Ziel sei, sie in eine gemeinnützige Stiftung zu überführen.