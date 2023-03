Ausstellung zeigt Frauen in früher Kunst

Berlin - Mit dem Frauentag eröffnet in Berlin eine Ausstellung zur Rolle von Künstlerinnen in einer von Künstlern wie Michelangelo, Raffael oder da Vinci beherrschten Zeit. Für „Muse oder Macherin? Frauen in der italienischen Kunstwelt 1400-1800“ präsentiert das Kupferstichkabinett der staatlichen Museen rund 90 Arbeiten bis zum 4 Juni.

„Die Kunstwelt vor 1800 ist eine Männerwelt“, sagte Dagmar Korbacher, Direktorin des Kupferstichkabinetts und Kuratorin der Ausstellung. Aus Barock und Renaissance seien vielen Menschen kaum Künstlerinnen bekannt. Einen Grund dafür sieht Korbacher auch in der ebenfalls männlich dominierten Aufzeichnung von Kunstgeschichte. „Wir wollen Künstlerinnen, die auch bemerkenswerte Frauen waren, sichtbar machen.“

Die Ausstellung präsentiert nun nicht nur Werke etwa von Rosalba Carriera, Artemisia Gentileschi, Elisabetta Sirani, Diana Mantovana, Isabella d'Este oder Christina von Schweden. Vielmehr zeigen Korbacher und ihr Team auch die unterschiedlichen Wege von Frauen in die Kunst auf. Und das in einer Zeit, als die Zugänge noch vornehmlich Männern vorbehalten waren.

So finden sich etwa auch Künstlerinnen wie Laura Piranesi (1754-1785), die als Tochter des Kupferstechers Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) Zugang zu Kunst, Werkstatt, Materialien hatte. Auch die Rolle von Frauen für Künstler wird thematisiert. So zeigt eine Aktstudie von Federico Barocci (um 1533-1612), wie ein männlicher Akt als Vorlage für eine Madonnazeichnung dient. Zu dieser Zeit waren weibliche Aktmodelle noch nicht üblich.