Berlin - Mit einem genauen Blick auf Wolf Biermann erzählt das Deutsche Historische Museum ein großes Stück deutsch-deutscher Geschichte anhand der Biografie des Liedermachers. „Wolf Biermann. Ein Lyriker und Liedermacher in Deutschland“ ist von Freitag an bis zum 14. Januar in Berlin zu sehen.

Für die Ausstellung konnte das Team um Museumspräsident Raphael Gross nach Angaben vom Mittwoch nicht nur auf umfangreiche eigene Bestände zurückgreifen. Von den 281 Objekten stammt ein großer Teil aus dem riesigen Vorlass des 86-Jährigen, den er vor zwei Jahren der Staatsbibliothek Berlin überlassen hatte. Hinzu kommen Objekte aus dem privaten Besitz von Wolf und Pamela Biermann.

Die Ausstellung dreht sich um Leben und Schaffen des Lyrikers und Liedermachers und den Verbindungen zu den deutsch-deutschen Ereignissen. Der in Hamburg geborene Biermann war 1953 in die DDR übergesiedelt und wurde 1976 nach einem Konzert in Köln von der DDR ausgebürgert. Die Ausweisung und die daran anschließenden Proteste in der DDR gelten als politische Zäsur in der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte.