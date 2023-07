Halle - Was passierte wirklich am 9. Oktober 1989 auf dem Marktplatz in Halle? Antworten auf diese und andere Fragen gibt die Ausstellung „Wendepunkt 89“ in der Saalestadt. Nach der Eröffnung am Freitag ist die von Studentinnen der Hochschule Merseburg konzipierte Schau bis 18. August in der Marktkirche zu sehen.

Die Initiatorinnen kommen aus dem Masterstudiengang „Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft“. Laut dem Evangelischen Kirchenkreis Halle-Saalkreis werden in der Ausstellung rund um die gewalttätige Niederschlagung der friedlichen Proteste im Herbst 1989 auch Installationen und interaktive Elemente präsentiert.

Es gebe vier Stationen, hieß es. Darunter ein „Soundroom“, in dem Zeitzeugen zu den Besucherinnen und Besuchern sprechen. Auch ein „Escape-Room“ sei Teil der Präsentation. Hierbei gebe es darum, durch das Lösen von Aufgaben von Station zu Station zu gelangen und verschwundene Videoaufnahmen der Staatssicherheit (Stasi) zu finden. Die Verknüpfung von Erzählen, Interaktion und Spiel schaffe neue Perspektiven und Lebendigkeit für das ernste Thema, hieß es.