Erfurt - In einer zweimonatigen Wanderausstellung können sich die Menschen in Thüringen über die Landesverfassung informieren. Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) eröffnete die Ausstellung am Donnerstag in Erfurt. Auf dem Fischmarkt sind dort ein Zelt und Informationstafeln zur Geschichte und den Inhalten der Verfassung aufgebaut. Die Ausstellung macht bis Ende Oktober Station in Leinefelde, Nordhausen, Rudolstadt, Schleiz, Meiningen, Altenburg und Eisenach. Die Thüringer Verfassung war vom Landtag am 25. Oktober 1993 auf der Wartburg in Eisenach verabschiedet worden. In Kraft trat sie nach einem Volksentscheid.