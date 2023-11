Hannover - 13 weitere Ausstiegshelfer sind in diesem Jahr in Niedersachsen ausgebildet worden und sollen Menschen dabei helfen, vom Rechtsextremen wieder in die demokratische Mitte der Gesellschaft zurückzufinden. Das teilte das Justizministerium in Hannover am Mittwoch mit. Seit 2020 wird demnach eine Qualifizierungsmaßnahme zum Ausstiegshelfer angeboten. Die Ausstiegshilfe gibt es seit mehr als 20 Jahren.

Bei der Qualifizierung werden demnach in mehr als 50 Stunden relevante Inhalte aus der sozialen Arbeit, Pädagogik und Psychologie vermittelt. Unter den 13 neuen Ausstiegshelfern seien Menschen, die sich bereits in der Aussteigerhilfe engagieren sowie Polizisten und Studierende.

Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) sagte laut Mitteilung: „Derzeit beherrscht vor allem islamistischer Antisemitismus die Schlagzeilen. Das darf uns aber nicht blind machen gegenüber der Gefahr von rechts.“