Jörg Müller (l) und Harald Altekrüger (CDU) nehmen an der Fachtagung Hasskriminalität am Cottbusser Messegelände teil.

Cottbus - Der Rechtsextremismus hat nach Worten des Leiters des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller, eine „entgrenzte“ Entwicklung im Land genommen. Dieser sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagte der Behördenchef am Donnerstag in Cottbus bei einer Fachkonferenz zum Thema Hasskriminalität. Dort erläuterte er Polizei, Justiz und Fachleuten das Aussteigerprogramm „wageMut“. Es startete zu Jahresbeginn, um Extremisten zu einem Ausstieg zu beraten und dabei zu begleiten. „Resozialisierung ist ein Signal an die Szene, dass der Staat einen attraktiven Weg bietet“, machte Müller klar. Mit dem Aussteigerprogramm gebe es ein professionelles Angebot für ein Leben ohne Hass und Gewalt. Es helfe bei der Loslösung aus dem demokratiefeindlichen Milieu und bei einer komplexen Neuordnung des Lebens der Ausstiegswilligen.

Auf Bundesebene und in anderen Bundesländern gibt es solche Aussteigerangebote bereits. Der Rechtsextremismus ist auch aus Sicht des Bundesinnenministeriums die größte Bedrohung für die Demokratie.

Der Verfassungsschutz denke bei dem Ausstiegsprogramm nicht in Erfolgszahlen, betonte der Verfassungsschutzchef. Es gehe eine mühsame Sozialarbeit und einen langwierigen Prozess, um die Betroffenen in eine Distanzierung zu bringen.

Im Programm werde reaktiv und proaktiv gearbeitet - Klienten würden auch angesprochen. So seien zwei ehemalige Informanten des Verfassungsschutzes im Ausstiegsprogramm begleitet worden, berichtete Müller. Einer sei aus familiären Gründen ausgestiegen, der andere habe ein gutes Angebot für eine berufliche Entwicklung bekommen. Damit seien zwar Quellen für die Arbeit der Behörde weggefallen, das Programm zum Ausstieg sei ihm aber „Herzensangelegenheit“. „Wir reden über den Ausstieg aus einer Sackgasse“, betonte Müller.

Er räumte zugleich mit Spekulationen über Maßnahmen für die Ausstiegswilligen auf. Sie würden nicht „nach Mallorca ausgeflogen“, dafür gebe es aber Unterstützung bei Räumungsklagen oder Behördengängen, um einen Zugang zum Staat herzustellen, sagte der Leiter des Landesverfassungsschutzes. Dazu sei eine enge Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz notwendig. Bereits innerhalb einer Haftzeit eines Klienten würden Gespräche geführt und Perspektiven jenseits des Extremismus aufgezeigt. „Jedes Gespräch ist es wert, geführt zu werden.“

Mindestens zehn Prozent der Menschen im rechtsextremen Milieu sind laut Müller für einen Ausstieg aus der Szene empfänglich. Der Verfassungsschutz geht von rund 2800 Rechtsextremisten in Brandenburg aus.