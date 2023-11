Austausch über Europäisches Recht: Expertentreffen in Halle

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Halle (dpa/sa) - Für einen Austausch zu aktuellen Entwicklungen im europäischen Recht treffen sich Juristen und Experten am Mittwoch (23. November) in Halle. Anlässlich des Europäischen Tages der Justiz seien unter anderem Workshops und eine Podiumsdiskussion zur Frage nach dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Justiz geplant, teilten die Veranstalter vor Beginn mit.

Zu dem Treffen werden auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem diesjährigen Partnerstaat Slowenien erwartet. Mit ihnen soll auch über grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit diskutiert werden.

Neben Veranstaltungen für die Fachbesucher soll es auch Angebote für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler geben. Der Europäischen Tages der Justiz wurde vom Europarat und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen.

Im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung im bayerischen Nürnberg statt. Die Tschechische Republik war als Partnerland vertreten. Ebenfalls in Workshops befassten sich die Besucherinnen und Besucher vom Fach beispielsweise mit der Bekämpfung von Cyberkriminalität sowie Unterstützungsmöglichkeiten in grenzüberschreitende Sorgerechtsstreitigkeiten.