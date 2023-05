In Indonesien ist ein junger Mann aus Australien wegen eines betrunkenen Angriffs auf einen Anwohner angeklagt worden. Ihm drohen öffentliches Auspeitschen und eine Gefängnisstrafe.

Australischer Surfer in Indonesien angeklagt - ihm drohen Peitschenhiebe und Gefängnis

Ein Australier wurde wegen eines mutmaßlichen alkoholisierten Gewaltausbruches in der indonesischen Provinz Aceh angeklagt.Er hielt sich für einen Surfurlaub in einem Ressort auf Simeuluë auf. Nun drohen ihm Peitschenhiebe und eine Gefängnisstrafe.

Simeuluë/Aceh/Indonesien/DUR - Ein 23-jähriger Australier ist in Indonesien angeklagt worden. Er soll betrunken und nackt erst einen Wachmann und dann einen Fischer in der indonesischen Region Aceh angegriffen und verletzt haben. Dem Tourist droht laut den Behörden nun eine öffentliche Auspeitschung und eine Gefängnisstrafe. Zuerst hatte CNN berichtet.

Der Angeklagte wurde bei einer Pressekonferenz vorgeführt, auf der der Polizeichef der Insel Simeuluë die Vorwürfe gegen den 23-jährigen Australier verkündete.

Australischer Surfer greift betrunken indonesischen Fischer an - ihm drohen Peitschenhiebe und Gefängnis

Der aus dem australischen Queensland stammende Mann habe sich für einen Surfurlaub in einem Ressort auf Simeuluë aufgehalten. Laut Zeugenaussagen habe er am 27. April nackt sein Zimmer verlassen und begonnen herumzubrüllen.

Lesen Sie auch: Kanzler Scholz würdigt Partnerschaft mit Indonesien

Nachdem er erst mit einem Wachmann des Hotels aneinander geraten war, soll er danach einen Fischer von seinem Motorrad gestürzt haben. Der ansässige Fischer habe sich dadurch eine schwere Fußverletzung zugezogen, die mit 50 Stichen genäht werden musste.

Simeuluë liegt vor der Westküste von Sumatra und gehört zur Provinz Aceh. Sie hat in Indonesien einen autonomen Status und ist die einzige Provinz, in der offiziell die Scharia gilt. Das islamische Gesetz wird in Aceh von Polizeibeamten durchgesetzt.

Indonesien: In Provinz Aceh gilt Scharia - Australier droht Auspeitschung

Homosexualität, Ehebruch, Alkohol und Glücksspiel sind in der Provinz strengstens verboten. Die Anklage des Australiers geht demnach auf verbotenen Alkoholkonsum zurück.

Lesen Sie auch: Surfen in Hannover: Die Leinewelle wurde eröffnet

Laut dem Polizeichef der Insel Simeuluë hat der Angeklagte die Wahl, ob die Scharia oder das Recht der Provinz in seinem Fall angewendet werden soll. Wird er nach der Scharia für schuldig befunden, drohen ihm 40 Peitschenhiebe und bis zu 2,5 Jahre Gefängnis. Bei einer Verurteilung nach dem Recht der Provinz drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Am 30. April veröffentlichte die Familie des Angeklagten ein Statement. Darin bittet er das indonesische Volk um Entschuldigung für das Missachten ihrer Kultur und der vor Ort geltenden Gesetze und betonte, sich für sein Verhalten zu schämen.

Die australische Botschaft in Jakarta hat sich bislang nicht zu dem Fall geäußert.