Erfurt - Die AfD steht in neun Thüringer Landkreisen in der Stichwahl um den Landratsposten. Das steht nach Ende der Auszählung aller Wahlbezirke bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen am Montag fest. Als letzter Kreis vermeldete der Saale-Holzland-Kreis ein Ergebnis - dort kam CDU-Bewerber Johann Waschnewski auf 30,1 Prozent der Stimmen. AfD-Mann Christian Bratfisch erreichte 25,3 Prozent. Die Stichwahlen sind für den 9. Juni angesetzt.

Darüber hinaus stellen sich AfD-Bewerber in den Landkreisen Eichsfeld, Gotha, Sömmerda, Greiz, Altenburger Land, sowie im Kyffhäuserkreis, im Ilm-Kreis und im Wartburgkreis den Wählerinnen und Wählern zur Stichwahl. Nur im Altenburger Land lag der AfD-Kandidat vor seinem Konkurrenten. Teils rangierte die Partei von Rechtsaußen Björn Höcke deutlich hinter den erstplatzierten Bewerbern.

Insgesamt waren 13 AfD-Kandidaten zu den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen angetreten. Nicht in die zweite Runde kamen ihre Bewerber nur im Unstrut-Hainich-Kreis sowie in den Städten Erfurt, Jena und Gera. In Gera hatte die AfD bei den Kommunalwahlen Jahr 2018 noch den landesweit einzigen Bewerber in einer Stichwahl gestellt.