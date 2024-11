Ohne Ehrenamtliche sind viele Veranstaltungen in der Kultur nicht möglich. Jetzt werden in Sachsen 28 Menschen für ihr Engagement ausgezeichnet.

Dresden - In Sachsen sind 28 Ehrenamtliche für ihr Engagement in der Kultur ausgezeichnet worden. Sie wurden aus 55 Vorschlägen aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten ausgewählt, wie das Kulturministerium in Dresden mitteilte. „Mit ihrer Leidenschaft und ihrem unermüdlichen Einsatz bereichern die Ehrenamtlichen unser kulturelles Leben in Sachsen auf ganz vielfältige Weise“, sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). Die Ausgezeichneten erhalten für sich und eine Begleitperson eine Tageskarte für die Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.