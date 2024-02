Berlin - Bei den Filmfestspielen in Berlin werden am heutigen Samstagabend die Auszeichnungen verliehen. Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o leitet in diesem Jahr die Internationale Jury. Insgesamt 20 Filme sind im Rennen um den Goldenen Bären. Mit dieser Auszeichnung wird der beste Film im Wettbewerb geehrt. Vergeben werden auch mehrere Silberne Bären, beispielsweise für die beste Regie und die beste Schauspielleistung. Im vergangenen Jahr hatte der Dokumentarfilm „Sur l'Adamant“ von Nicolas Philibert den Goldenen Bären gewonnen. Die diesjährige Berlinale endet am Sonntag (25. Februar).