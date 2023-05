Potsdam - Mehrere Auszubildende in Gesundheitsberufen und Mitarbeiter des Gesundheitscampus Potsdam wollen ab dem 5. Juni ein einwöchiges Protestcamp im Lustgarten der Stadt aufschlagen. Die Ausbildung insbesondere in der Pflege müsse seitens des Landes besser ausfinanziert werden, sagte eine Sprecherin der Hoffbauer-Stiftung am Freitag. Pro Tag sollen etwa 100 Menschen in wechselnden Schichten auf dem Platz in der Potsdamer Innenstadt campen.

In Berlin und Brandenburg sind im vergangenen Jahr weniger Ausbildungsverträge in der Pflege abgeschlossen worden als im Jahr 2021. In Brandenburg wurden 1434 neue Verträge vereinbart, was einen Rückgang von 78 Verträgen (-5 Prozent) bedeutet. Der Bedarf an Pflegekräften wird in den kommenden Jahren deutlich steigen: Ende März war das Statistische Bundesamt in einer Berechnung davon ausgegangen, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland allein durch zunehmende Alterung bis 2055 um 37 Prozent zunehmen werde.