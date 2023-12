Wann fährt die Bahn nach Magdeburg? Und welche Sehenswürdigkeiten hat Köthen zu bieten? Mit solchen Fragen können sich Bahnreisende in Köthen künftig an junge Azubis wenden.

Auszubildende leiten Kundenservice in neuem Juniorbahnhof

Köthen - Am neuen Juniorbahnhof in Köthen betreiben Auszubildende künftig eigenständig den Kundenservice der Deutschen Bahn. Azubis des ersten bis dritten Lehrjahres stünden den Fahrgästen dort für Fragen rund um Fahrpläne, Gleise, den Mobilitätsservice und die Stadt zur Verfügung, erklärte ein Sprecher der Bahn nach der Eröffnung am Donnerstag. Auch ihren Dienstplan gestalten demnach die Nachwuchskräfte selbst. Für den Fahrkartenverkauf sei aber weiterhin das reguläre DB-Reisezentrum verantwortlich.

Mit dem Juniorbahnhof werde im dualen Ausbildungssystem der Bahn der Praxisteil der künftigen Kaufleute im Verkehrsservice ergänzt. Statt nur bei erfahreneren Kollegen mitzulaufen, könnten die Azubis so auch selbst Verantwortung übernehmen und das theoretische Grundlagenwissen aus der Berufsschule und dem DB Training praktisch anwenden.