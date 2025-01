Ein Mann will mit seinem Auto eine Kreuzung passieren. Dabei übersieht er jedoch einen Wagen, der Vorfahrt hat.

Mit einem Rettungshubschrauber wird der schwer verletzte Autofahrer in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Hartenstein - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Hartenstein (Kreis Zwickau) ist ein 29-jähriger Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann habe am Samstag ein Auto an einer Kreuzung übersehen, das eigentlich Vorfahrt hatte, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sein Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel geschleudert wurde.

Der 29-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Am Steuer des vorfahrtsberechtigten Wagens saß laut Polizei ein 54-Jähriger. Er und seine beiden Mitinsassen im Alter von 54 und 40 Jahren erlitten demnach leichte Verletzungen.