Ein Autofahrer will in Potsdam mit seinem Wagen wenden und übersieht dabei eine Straßenbahn. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Mann muss aus seinem Wagen befreit werden.

Fahrgäste blieben bei dem Unfall in Potsdam unverletzt. (Symbolbild)

Potsdam - Ein Auto ist in Potsdam beim Wenden von einer Straßenbahn gerammt worden und auf die Seite gekippt. Der 42 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall am Vormittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 65 Jahre alte Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und gilt ebenfalls als leicht verletzt. Beide kamen in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Autofahrer mit seinem Wagen in die Gegenrichtung wenden - übersah dabei jedoch offenbar die neben ihm fahrende Straßenbahn. Diese stieß in die Fahrerseite des Pkw. Der Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden.

Fahrgäste, die in der Straßenbahn saßen, wurden den Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf. Einer ersten Schätzung zufolge entstand ein Schaden von 40.000 Euro.