Berlin - Ein Jahr nach einer Brandstiftung an einem Auto in der Silvesternacht 2023/2024 sucht die Berliner Polizei mit einem Foto nach einer Frau, die sich am Tatort aufhielt. Die Frau sei am 1. Januar 2024 gegen 1.00 Uhr zusammen mit zwei Männern an der Kreuzung Methfesselstraße und Sixtusgarten in Kreuzberg gewesen, wie die Polizei mitteilte. Gegen 3.00 Uhr sei dort ein Auto angezündet worden.

Die Frau wird zwar offiziell als Zeugin gesucht. Aber so geht die Polizei in manchen Fällen vor, wenn sie jemanden für verdächtig hält, das aber zunächst nicht belegen kann. Das Foto aus der Nacht zeigt eine Frau mit mittellangen Haaren und einem hellen Daunenmantel.