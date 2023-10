Hamburg - Im Hamburger Elbtunnel ist ein Auto in Brand geraten. „In der ersten Röhre Richtung Norden steht ein Fahrzeug in Vollbrand“, sagte ein Sprecher am Donnerstagvormittag der Verkehrsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Feuerwehr sei bereits vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Weitere Infos hatte der Sprecher zunächst noch nicht. Eine erste Verkehrsinfo hatte di Polizei auf X gepostet. Der Elbtunnel wurde in beide Richtungen gesperrt. „Das ist bei einem Brandalarm ganz normales Prozedere“, hieß es weiter.