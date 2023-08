Leipzig - In Leipzig hat in der Nacht zum Freitag ein Auto gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie am Freitag mitteilte. Demnach wurde die Feuerwehr gegen 3 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, dabei wurde niemand verletzt, wie es weiter hieß. Das Auto brannte den Angaben zufolge in der Wielandstraße vollständig aus. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.