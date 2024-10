Eine Seniorin will mit ihrem Krankenfahrstuhl eine Straße in Mahlow überqueren. Dabei wird sie von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Eine Seniorin in einem Krankenfahrstuhl wurde in Mahlow von einem Auto erfasst. (Symbolbild)

Mahlow - Ein Auto hat in Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) eine 77-Jährige in einem elektrischen Krankenfahrstuhl erfasst. Die Seniorin wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr sie am Donnerstagabend von einer Verkehrsinsel auf die Straße, um sie zu überqueren. Dabei wurde sie von dem Auto eines 20-Jährigen erfasst. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Schaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.