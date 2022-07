Auto erfasst Fußgänger: Mit Hubschrauber in Klinik

Schönefeld - Ein Auto hat in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 96A bei Schönefeld in der Nähe des Flughafens BER einen Fußgänger erfasst. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, kam der Fußgänger mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 48-jährige Mann erlitt nach bisherigen Erkenntnissen eine Beinfraktur. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt, seine Beifahrerin erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Warum der Fußgänger nachts auf der Bundesstraße 96A nahe dem Schönefelder Ortsteil Waßmannsdorf (Kreis Dahme-Spreewald) unterwegs war, blieb unklar.