Der Güterzug ist leer, als zwei Waggons entgleisen. Im Elbe-Elster-Kreis krachte ein Auto dagegen. Der Unfall am Bahnübergang ging glimpflich aus.

Auto fährt an Bahnübergang in Güterzug

Ein Auto ist am Morgen an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Burxdorf mit einem Zug kollidiert. (Symbolbild)

Bad Liebenwerda/Burxdorf - Ein Auto ist in Burxdorf (Elbe-Elster-Kreis) an einem unbeschrankten Bahnübergang gegen einen Güterzug gefahren. Laut Polizei hatte der 55 Jahre alte Autofahrer bei dem Unfall am Morgen „Glück im Unglück“. Sein Wagen wurde zwar rund zehn Meter weggeschoben, der Fahrer soll aber unverletzt geblieben sein. Er kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Zwei Waggons des Güterzugs, der nicht beladen war, sprangen aus den Gleisen, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu dem Unfall kam, war bislang nicht geklärt.