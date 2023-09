Auto fährt auf A1 an Ausfahrt in Leitplanke

Neuenkirchen-Vörden - Ein Auto ist auf der Autobahn 1 gegen eine Leitplanke gefahren und hat eine Vollsperrung ausgelöst. Das Fahrzeug prallte in einem Baustellenbereich an der Abfahrt Neuenkirchen-Vörden nördlich von Osnabrück am Montagmorgen frontal gegen die spitz zulaufende Leitplanke, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Dämpfungselemente an der Spitze der Leitplanke haben den Aufprall nach Angaben eines Polizeisprechers abgefedert. Durch den Unfall wurde die Autobahn in dem Bereich zeitweise in Fahrtrichtung Bremen gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet. Durch Trümmerteile wurde zudem ein weiteres Fahrzeug beschädigt.