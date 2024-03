Berlin - Zwei Frauen und ein Mann sind am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marienfelde der Polizei zufolge verletzt worden. Die Beamten hatten am Samstag ursprünglich nur von einem Verletzten gesprochen und aktualisierten die Information am Sonntag. Ein 44-jähriger Autofahrer fuhr demnach auf der mittleren Spur des Nahmitzer Damms in Richtung Motzener Straße zunächst auf den vor ihm fahrenden Bus der Linie M11 auf. Als Grund vermuten die Beamten gesundheitliche Probleme des Autofahrers.

Anschließend kam der Wagen nach rechts ab, fuhr auf dem Gehweg eine 60 Jahre alte Frau an, krachte gegen einen Baum und kam zum Stehen. Der Autofahrer und die Frau kamen verletzt ins Krankenhaus. Eine 39-jährige Beifahrerin aus dem Wagen erlitt Armverletzungen, die ambulant in einer Klinik versorgt wurden. Der Nahmitzer Damm blieb bis zum späten Abend zwischen Hildburghauser Straße und Motzener Straße gesperrt.

Erst vor einer Woche sind zwei Fußgänger in Berlin-Charlottenburg lebensgefährlich verletzt worden, weil auch sie von einem Auto auf dem Bürgersteig angefahren worden sind.