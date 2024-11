Ein Mann hatte am Montag in Berlin-Wilmersdorf mit dem Auto einen Fußgänger angefahren - und ist verschwunden. Das Unfallopfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 68-Jähriger wird in Berlin-Wilmersdorf angefahren und schwer verletzt. Bei der Fahndung nach dem geflüchteten Unfallfahrer sucht die Polizei jetzt Zeugen. (Symbolbild)

Berlin - Bei der Fahndung nach einem geflüchteten Unfallverursacher in Berlin-Wilmersdorf sucht die Polizei jetzt öffentlich Zeugen. Ein Mann hatte demnach am Montagabend (4. November) bei einem waghalsigen Überholmanöver einen 68-jährigen Fußgänger lebensgefährlich verletzt und sich dann aus dem Staub gemacht, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das silberfarbene Auto des Fahrers in Berlin-Wilmersdorf auf der Uhlandstraße unterwegs und hatte ein vor ihm einparkendes Fahrzeug über den Fahrradstreifen überholt, auf dem sich ein 68-Jähriger befand. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann durch die Luft geschleudert und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Er wurde mit lebensgefährlichen inneren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und ist seitdem in stationärer Behandlung.