Chemnitz - Bei winterlichem Wetter ist am Samstagabend ein Wagen auf der Autobahn 4 westlich von Chemnitz in die Mittelleitplanke gekracht. Der Fahrer blieb unverletzt, die A4 musste jedoch für 40 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach verlor der 58-Jährige zwischen den Anschlussstellen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal die Kontrolle. Die Beamten stellten fest, dass das Auto ohne Winterreifen unterwegs war. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 10.000 Euro.