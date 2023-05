Berlin - Ein 42-jähriger Autofahrer ist in Berlin-Lichterfelde in ein parkendes Auto gefahren und hat dabei eine Mutter und ihren vierjährigen Sohn verletzt. Die 39 Jahre alte Frau schnallte gerade ihren Sohn auf einem der Hintersitze an, als der 42-Jährige mit seinem Auto gegen den Wagen prallte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann war aus zunächst ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau wurde bei dem Aufprall umgerissen und verletzte sich an Kopf, Hüfte und Bein. Ihr Sohn erlitt Verletzungen an der Nase. Der Unfallfahrer verletzte sich im Brustbereich.

Rettungskräfte brachten die beiden Erwachsenen und das Kind in ein Krankenhaus. Die Mutter und das Kind wurden ambulant versorgt, der Autofahrer blieb zur stationären Behandlung im Krankenhaus.