Auleben - Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag im Norden Thüringens mit seinem Wagen gegen ein Haus gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der Fahrer sei noch an der Unfallstelle in Auleben (Kreis Nordhausen) gestorben, teilte die Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt mit. Ein Statiker wollte demnach prüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Die in dem Gebäude befindliche Gaststätte sei zum Zeitpunkt des Unfalls nicht geöffnet gewesen. Zwei Menschen hielten sich laut Polizei in dem Gebäude auf, sie wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest. Unklar war ebenso die Unfallursache.