In Ostfriesland gerät ein Autofahrer von einer Straße ab. Sein Wagen stürzt in einen Kanal. Rettungskräfte können dem Fahrer nicht mehr helfen. Der Polizei gibt der Fall ein Rätsel auf.

Auto fährt in Kanal - 65 Jahre alter Fahrer stirbt

Zeugen beobachteten, wie ein 65-Jähriger mit seinem Auto langsam in einen Kanal fuhr. (Symbolbild)

Ostrhauderfehn - Ein 65 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen im ostfriesischen Ostrhauderfehn von einer Straße abgekommen und in einen Kanal gestürzt. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus dem Auto bergen, wie die Polizei mitteilte.

Warum der Mann mit seinem Auto in den Kanal fuhr, ist unklar. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Unfall aus - darauf würden auch Zeugenaussagen deuten, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach geriet der Wagen des Mannes langsam nach rechts von der Fahrbahn ab in den Uferbereich und stürzte schließlich in den Kanal.

Rettungskräfte der Feuerwehr und der Wasserrettung im Landkreis Leer eilten zu Hilfe, konnten den Mann aber nicht mehr retten. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Der 65-Jährige war laut Polizei allein in dem Wagen unterwegs. Die Beamten wollen nun den genauen Unfallhergang und die Ursache ermitteln.