Auto fährt in Zwickau Radfahrer an: Radler schwer verletzt

Zwickau - Ein Autofahrer hat in Zwickau mit seinem Wagen einen Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der 84-Jährige stürzte und wurde mit Kopfverletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 23-jährige Autofahrer soll den Angaben zufolge den Radler auf dem rechten Fahrstreifen einer Straße am Freitagnachmittag nach ersten Erkenntnissen zu spät bemerkt haben. Er wurde ambulant medizinisch betreut. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 8200 Euro geschätzt.