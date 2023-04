Arnstadt - Eine Radfahrerin ist in Arnstadt (Ilm-Kreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Seniorin war am Freitag auf dem linken Gehweg mit ihrem Rad vom Krankenhaus kommend in Richtung Gothaer Straße unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als sie diese überquerte, wurde sie von dem Wagen einer 34-Jährigen angefahren.

Die Frau stürzte von ihrem Fahrrad auf die Motorhaube und schlug hart mit dem Kopf auf die Straße. Alamierte Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Beamten waren nicht in der Lage, die Identität der Seniorin festzustellen, da sie nach dem Unfall nicht mehr ansprechbar war und keine Ausweisdokumente mit sich führte. Die Polizei sucht nach Hinweisen.