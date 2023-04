Flöha - Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Auto im Landkreis Mittelsachsen schwer verletzt worden. Die Radfahrerin kollidierte auf der Straße zur Baumwolle in Flöha mit dem ausparkenden Auto einer 38-Jährigen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 56 Jahre alte Radfahrerin stürzte am Freitagnachmittag und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 3100 Euro.